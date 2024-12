Szabó Zsófi méteres combokat villantott: „Álmodj, higgy, érd el”

Szabó Zsófi a reggeli műsorvezetés mellett hétről-hétre a Dancing with the Stars műsorában láthatják a televízió nézői. A szépséges celeb ezzel is bizonyítja, hogy nem csak okos, hanem ügyes is. Eddig is hatalmas rajongótábora, a műsor hetei alatt egyre csak duzzadt.

Fotó: Markovics Gábor

Nem is csoda, hiszen Zsófi táncával bárkit képes elvarázsolni. Nemrég hasonlóan tett Instagram-oldalán is, ahol egy fotósorozatot osztott meg a Dancing legutóbbi adásában készült képeiről. Szabó Zsófi olyan méteres szexi combokat villantott, hogy azt még a nők is megirigylik tőle.

„Álom. Hinni. Elérni” – írta szexi fotóhoz Szabó Zsófi, amit újdonsült táncpartnere sem tudott szó nélkül hagyni.

„Csodás volt az este! Köszönöm azt a sok munkát és szívet-lelket, amit bele teszel ” - írta válaszul Suto Andris.

„Teszünk” – helyesbített Zsófi.

Szabó Zsófi szexi táncos fotóit ide kattintva tekintheted meg.