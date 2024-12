Nem hiszed el, mivel töltötte Somhegyi Krisztián advent negyedik vasárnapját!

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória kapcsolata igazán mesébe illő, így nem csoda, hogy hamar összeköltöztek. A pár ráadásul újabb mérföldkőhöz érkezett, amikor saját otthonban kezdtek gondolkozni. Decemberben végül megtalálták álmaik otthonát egy kertes ház formájában, ahova már be is költöztek.

Somhegyi Krisztián és szerelme belevetette magát a költözésbe (Fotó: Viczián Viktória)

Advent negyedik vasárnapján a Exatlon sztárja megosztott egy képet, s bevallotta, hogy még rengeteg munka áll előttük. Tekintve azt, hogy rengeteg doboz és szerelés hárul még rájuk, valószínűleg a karácsony is a kipakolással fog telni.

Végeláthatatlan szerelésekben

– írta az egyik bejegyzéséhez Somhegyi Krisztián, aki egy pillanatképet is megosztott, amint a nappaliban jól látható módon hegyekben állnak a dobozok.

Rengeteg munka várhat még Somhegyi Krisztiánra és szerelmére (Fotó: Instagram)

Szerelmének Somhegyi Krisztián az igazi

Somhegyi Krisztián és szerelme, Viczián Viki bátran tervezi a közös jövőt. A modell bevallotta, hogy bár korábban nem igazán hitt az igaz szerelemben, az Exatlon bajnoka azonban alaposan rácáfolt a korábbi meggyőződésére.

„Soha nem éreztem még ilyet, mint most Krisztián mellett. Szokták mondani, hogy ha megtaláljuk az igazit, azt tudni fogjuk... Én nem hittem ebben, egészen addig, míg be nem toppantunk egymás életébe” – mondta korábban Viki, aki azt is bevallotta, hogy már többször szóba került náluk az esküvő is. Ezért érthető, hogy már a rajongók is türelmetlenkednek a lánykérést illetően.