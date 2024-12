Molnár Andrea még a nagymamája unszolására kezdett el táncolni, majd később váltott át a társastáncra. Így visszagondolva biztos nem bánta meg, hiszen több tévéműsorban is fellépett, miközben a Dancing with the Stars első két évadának a szigorú ítésze lett, valamint a Játékszín egyik színdarabjában is szerepel.

Molnár Andrea a táncban találta meg a hivatását Fotó: Szabolcs László

Bár a tánc hozta meg az áttörést számára, sokan nem tudják, hogy egy másik sportban is szép eredményt ért el. Andrea egy nosztalgikus képpel mutatta meg, amikor több mint egy évtizeddel ezelőtt testépítő versenyen vett részt, melyről így emlékezett meg:

12 évvel ezelőtt, amikor a versenyzéstől elbúcsúztam, kipróbáltam egy másik versenysportot. Fél év alatt kvalifikáltam magam a világbajnokságra Thaiföldre és pontosan 12 évvel ezelőtt 3. helyezéssel zártam ezt a sportkarriert! Nagyon sokat tanultam akkor magamról, megerősített egy csomó téren! Nem bántam, pedig tényleg elmentem a határamig. Nagyon sok kitartás, küzdelem, önfegyelem és türelem kell bármely élsporthoz, de eszméletlen sokat kapsz a célod elérése közben azon az úton, amin a sok pályatárs, az edző végigkísér

– írta a nem mindennapi fotóhoz Molnár Andrea.

Molnár Andrea nem szívesen beszél a kapcsolatáról

Két éve röppentek fel az első pletykák, hogy Molnár Andrea és Szente Vajk egy párt alkotnak. Bár nem beszélnek a magánéletükről, a táncművész pár hónapja mégis kivételt tett Palik Lászlóval, és elárulta, hogy boldog.

"A magánéletünkről nem beszélünk nyíltan. Én ugye túl vagyok egy váláson, 2022-ben, most köszönöm jól vagyok, de nem beszélünk ilyesmiről. Valahogy az emberek ilyenek, hogy a negatívban több csámcsognivalót látnak, vagy több információ lehet benne, ami kielégíti a kíváncsiságukat. Én is olvastam ezeket a bulvárhíreket, de az idő minket igazol, hogy szép történetek, azok vannak. A mi történetünk, az belül zajlik, és az pont elég" – mondta Andrea.