Iszak Eszter őszinte vallomása, így változtatta meg az anyaság

Én nem gondoltam volna, hogy ennyire szentimentálissá válok a kislányom születése után, de megtörtént. Egész máshogy nézek bizonyos szeleteire az életemnek, meg nagy egészében az életnek. Előtte is megszámlálhatatlan éve én is önkéntese vagyok az Ökumenikus Segélyszervezetnek… 2016-ban már biztosan ott voltam, tehát nyolc éve, de szerintem már korábban is. Tehát amúgy is szívügyem volt a jótékonykodás, de most már egészen máshogy nézek bizonyos területekre.