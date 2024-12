Horváth Éva Balin szenvedett súlyos motorbalesetet! Ahogy arról lapunk is beszámolt, az egykori szépségkirálynő nyílttöréssel „ megúszta” a dolgot, azonban 8 órás operáción esett át, és több csavarral rögzítették a lábát. Bár nagyon megijedt a történtek után, mégis hálás, hogy nagyobb baja nem történt, hiszen egy ilyen balesetnek akár végzetes kimenetele is lehetett volna. Éppen ezért november 24-re úgy tekint, mint a második születésnapjára, s talán ezt akarta megünnepelni a családjával is, hiszen a minap elindult Baliról haza, Magyarországra. Az utazás viszont nem volt túl szerencsés...

Horváth Éva súlyos motorbalesete után újabb baleset érte (Fotó: Bánkúti Sándor)

Horváth Éva ráesett a műtött lábára Isztambulban

A Bors készített egy fotót a sztáranyukáról, miután Budapesten landolt a gépe, azonban Évát a mentősök várták, akik hordágyon vitték el. Akkor még nem derült ki, hogy mégis mi szükség volt erre, csupán találgatni lehetett, hogy esetleg egy kivizsgálás várhat rá. A gépen utazó egyik magyar utas azonban lapunknak elárulta, komoly oka volt annak, hogy a mentők a helyszínen voltak. Éva ugyanis az isztambuli átszállás alkalmával ráesett a műtött, csavarokkal teli lábára...

„Baliról tartottunk mi is hazafelé, pont azon a gépen, amin Horváth Éva is. Isztambulban volt az átszállásunk, és éppen láttuk, ahogy szegény Éva csúnyán ráesett a műtött lábára a reptéren. El sem tudom képzelni, milyen kemény fájdalmakat élt át... Többen felkapták a fejüket, odamentek segíteni, itthon pedig egy mentővel várták, hogy bevigyék a kórházba kivizsgálásra. Remélem, nincs semmi baj, és kiengedik hamar!” – fogalmazott az utas.

Ezek után természetesen Évát is megkerestük, akit bár utolértünk telefonon, nem kívánt nyilatkozni.