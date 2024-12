Hatalmas magyar sikerek, Brasch Bence és Berki Mazsi is kiütötték ellenfeleiket

Berki Mazsi / Fotó: HELL Boxing Kings

A profik mellett természetesen sztármérkőzésekből sem volt hiány, a celeb-ligában Istenes Bence után Berki Mazsi és Brasch Bence is megmutatta, hogy mire képesek a ringben. Mazsi a horvát influenszerrel és ápolónővel, Ela Jerkoviccsal csapott össze a szorítóban, akinek, szinte esélye sem volt a magyarral szemben. Berki ütései olyannyira pontosak voltak, hogy Jerkovicra az első és a második körben is rá kellett számolni – ekkor azonban a mérkőzés vezetője már leállította a küzdelmet. Berki Mazsi most is technikai KO-val győzőtt, ezzel bebiztosítva helyét a jövő heti döntőbe. Győzelme után Mazsi úgy nyilatkozott, sokkal jobban örül sikerének, mint legutóbb, de azért reméli, hogy a legközelebb még többet mutathat magából; ezzel utalva arra, hogy már vágyik egy keményebb ellenfélre.

A második elődöntő utolsó – és egyben legjobban várt – mérkőzését a világhírű görög modell, George Manikas és a Sztárbox nehézsúlyú bajnoka, Brasch Bence vívta.

Míg az első menet szinte teljesen kiegyenlített volt a két nehézsúlyú között, addig a második menetben már szó szerint leuralta a görög modellt Brasch. A Sztárbox korábbi bajnokának jobb egyenese egy pillanat alatt kiütötte Manikast, így a bíró azonnal leállította a mérkőzést – ennek értelmében Brasch technikai KO-val továbbjutott a döntőbe.

Brasch Bence győzött / Fotó: HELL Boxing Kings

Immanuel, I'm coming! – ordította el magát Brasch a győzelmét követően, ezzel üzenve következő ellenfelének.

December 22-én tehát mind a három magyar celebért, Istenes Bencéért, Berki Mazsiért és Brasch Bencéért is szoríthatunk majd – emellett pedig még egy legendás gálamérkőzést is figyelemmel követhetünk: a 60 esztendős Kunkli Tivadar száll majd szembe a Bárdosi Sándort megverő, Boráros Gáborral. Mellettük pedig természetesen ott lesznek a korábban továbbjutott profi bokszolók is, úgymint például Buza Rafael, Kiss Levente, Kovács Kruzító és Mester Soma is.