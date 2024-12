Menyasszonyként ragyogott Gesztesi Károly lánya, a Házasság első látásra bennfentese elárulta a titkot

A Házasság első látásra 2. évadának szereplői egyre inkább összekuszálják a dolgokat, hiszen míg van, aki már elvált, addig akad, aki úgy keres másik párt, hogy még házasságban él. Ez persze az első évadban is megtörtént, igaz, ott hamar kudarcba fulladt az ismerkedés Andris és Enci között. Jánosra pedig egyenesen a hűség szobraként tekinthettünk, aki csak Kornélia kegyeit szerette volna elnyerni. Mára ugyan erről letett, a szerelemről viszont nem, így Instagram- oldalán nyilvánosan vallott szerelmet.

Szerelmet vallott a Házasság első látásra Jánosa, de már nem volt felesége Nelli a kiszemelt Fotó: TV2

Ahogy a Házasság első látásra 1. évadában, úgy a mostani szezonban is akadnak megosztó karakterek, akik valamiért nem túl népszerűek a nézők körében. Ennek okáról most Gaál Viktor pszichológus, a Házasság első látásra szakértője rántotta le a leplet és olyasmit árult el, ami sok néző szemléletét megváltoztatta. Ide kattintva azt is megtudhatod mit mondott.

Ugyan egyelőre nem adata fejét házasságra egy ismeretlennel, de menyasszonyi ruhát öltött Gesztesi Károly és Liptai Claudia lánya, Gesztesi Panka is. A híres édesanya mutatta meg, hogy 18 éves „kislánya” csak úgy ragyogott a hófehér ruhakölteményben és elárulta, most egy korszak bizony lezárult. A különleges alkalomról készült képeket itt érheted el.

Nem csak a Házasság első látásra szereplői nem találják a közös hangot

Bay Éva bevallotta, olykor gondban van azzal, hogy a saját korosztályába tartozókkal beszélgessen. Számára a fiatalok sokkal üdítőbb társaságot nyújtanak, így nem is erőlteti az idősebbekkel való szoros barátságot. Ez persze érhető, hiszen az ikonikus televíziós maga is tele van energiával és örök fiatalként folyton keresi az izgalmakat. Vele ellentétben Szerednyey Béla nyugodtan éli a felnőtt gyerekes szülők életét. Igaz, a színésznek sosem született saját gyermeke, de második felesége gyermekei által mégis apává válhatott. A „gyerekek” persze mára már felnőttek és kirepültek, így Szerednyey Béla felesége mellett, békésen éli a mindennapokat.