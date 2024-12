Házasság első látásra: szerelmet vallott az exférj, beindult a kommentcunami

Hiába ért véget jó fél éve a Házasság első látásra előző évada, a reality egykori házastársaira mind a mai napig kíváncsiak az emberek. Sőt, akad, aki egészen komoly rajongótáborral büszkélkedhet! János például a legutóbbi bejegyzésével százak szívét dobogtatta meg a Facebook-oldalán. Sőt, félszázan abszolút pozitívan reagáltak is a nem mindennapi sorokra.

Finoman szólva sem indult jól Kornélia és János házassága (Fotó: TV2)

„...mondta ma már valaki Neked, hogy SZERETLEK?”

– tette fel Nelli exe a szokatlan kérdést a Facebook-oldalán. Majd így folytatta:

„Ha nem, akkor én mondom: SZERETLEK – aki éppen olvasod. Vigyázz magadra, Te ott az éter túloldalán, aki éppen magányos vagy, de hiányzik a szó, az érzés, az ölelés, a szenvedély, az érintés. Jönni fog, hinned kell... önmagadban elsőként”

János bejegyzése valóságos kommentcunamit váltott ki, rengeteg hölgy reagált a szép szavakra. Íme néhány:

„Azt a mindenit! Ezt jól kitaláltad. És jólesik. Köszönöm szépen!”

„Köszönöm és nagy ölelést küldök neked is.”

„Köszönöm szépen! Én is nagyon szeretlek!”

„Hogy mennyi érzés van benned, és milyen jó ember vagy! Köszönöm szépen és viszont küldöm szeretetemet.”

„Köszi! Köszi! Bitang jó érzés szeretve lenni! Én is küldöm a szeretet hullámait mindazok felé, akik ilyen érzésre igényt tartanak!”

Mindez bármilyen jó, szép és kedves, sajnos van egy nagy szépséghibája. Ezek ugyanis nem János gondolatai. (Meglepő, hogy nem tette idézőjelbe a sorokat és a végén nem tüntette fel, kitől is idézett – mint ahogy Müller Péter esetében többször is megtette.) És ez bizony az eredeti, jóval hosszabb bejegyzést közzétevőnek is feltűnt. Hozzá is szólt Nelli exének bejegyzéséhez. Nem bántón, nem sértőn, de hatásosan. Mindössze ennyit írt: „óóóó.....de ismerős”.