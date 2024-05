Müller Péter is megkapta a Gondosórát

Müller Péter, Magyarország egyik legnépszerűbb írója nem titkolja, hogy már betöltötte 87. életévét, bár jópár évet nyugodtan letagadhatna, hiszen a mai napig sportol és alkot, most is új könyvén dolgozik. Ám amikor hallott a Gondosóra Programról, úgy döntött, ő is igényel egy Gondosórát. A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt erről tudomást szerezve úgy gondolta, legjobb, ha személyesen viszi el és mutatja meg a Kossuth-díjas írónak ezt az egyedülálló magyar innovációt.

A Gondosóra Program célja, hogy a 65 év feletti emberek azonnali segítséghez jussanak, ha szükségük van erre. Különösen fontos ez azok számára, akik egyedül élnek, hiszen bármikor történhet valami és nehezebben tudnak segítséget kérni az otthonukban is.

Én családban élek és mindig van itthon valaki, aki segítségemre siethet vagy felhívhatom a segítőmet, de szerencsére erre nemigen van szükség

- mosolygott Müller Péter.