Chuck Norris is csatlakozott a Jónak lenni jó! karitatív akcióhoz

A világhírű amerikai akciófilmsztár, Chuck Norris és felesége videóüzenetben buzdít adakozásra a közmédia Jónak lenni jó! kampányának résztvevőjeként, hogy minél többen csatlakozzanak hozzá és támogassák a magyar Baptista Szeretetszolgálat által működtetett Tábitha Gyermekhospice Házat és egy új intézmény felépítését.

A közmédia 13. alkalommal életre hívott Jónak lenni jó! karitatív kezdeményezése idén egy Közép-Európában egyedülálló új gyermekhospice ház felépítésére gyűjt. A beruházás már elkezdődött, de a befejezéshez további segítségre van szükség. Ehhez a célhoz számos magyar híresség mellett örömmel csatlakozott idén is Chuck Norris és felesége Gena O’Kelley. A világ egyik legnépszerűbb akciófilmsztárja videóüzenetet küldött, amelyben magyarul is elhangzik: Jónak lenni jó! A 84 éves veterán színész a kezdeményezéshez az általa sokszor viselt egyik ikonikus cowboy kalapját ajánlotta fel. A tárgy már látható a Jónak lenni jó! oldalán, ahol megtekinthető a világsztár szignójával ellátott Herendi váza is. Mindkét tárgyat árverésre bocsátja a közmédia, amelyekre december 22-én, az egész napos műsorfolyam során lehet majd licitálni.

Chuck Norris, akinek neve az évek alatt egybeforrt az erejét firtató vidám mondatokkal, a jótékonyságban is erős. Már többször bizonyította, hogy mennyire fontos neki ismert emberként a társadalmi felelősségvállalás. Világszerte támogat nemes, jótékonysági kezdeményezéseket, és magyarországi akciókat is több alkalommal segített már. A híresség nem először csatlakozik a Jónak lenni jó! kezdeményezéshez: 2021-ben a koronavírus árvái javára szervezett gyűjtésben egy dedikált könyvet ajánlott fel.

A karitatív kampányhoz korábban olyan világsztárok csatlakoztak, mint Bud Spencer, Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jean-Paul Belmondo, Patric Duffy vagy Lewis Hamilton.

Az amerikai karate-világbajnok és színész kalapja mellett a magyarországi jószolgálati nagykövetek, például Illés Fanni paralimpikon, valamint Dibusz Dénes válogatott kapus tárgyaira is lehet licitálni, illetve más hírességek felajánlásai is megvásárolhatók, néhány különleges tárgy pedig a december 22-i élő műsorban kerül „kalapács alá.”