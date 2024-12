Baleset érte Bodrogi Gyulát, kórházba került

Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház, a Vidám Színpad és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Korábban már többször is került már kórházba, sajnos mint kiderült a szenteste napját is orvosi felügyelet alatt kényszerül tölteni. Sajtó információk szerint a 90 éves színészlegendát hétfőn érte a baj, miután felesége társaságában vendégségből indultak haza Budapest XII. kerületében. A kivilágítatlan lépcsőn megszédült és elesett. Nagy fájdalmakat élt át, de már szerencsére jobban érzi magát. Jelenleg is a SOTE baleseti sebészetén fekszik, és lehet, hogy a karácsonyt is ott kell töltenie

Bodrogi Gyula reméli, hogy mielőbb hazatérhet az otthonába.