Nagy meglepetésben volt része december 6-án a törökszentmiklósiaknak, akik számára ez egy különleges nap: a város védőszentjének tiszteletére minden évben ekkor tartják a Város Napját, amely a "Re Bene Gesta" Kulturális és Ifjúsági Egyesület kezdeményezésére vált hagyománnyá. Balázs Klári is ott volt ezen a rangos eseményen, ahol most ő is a díjazottak között volt.

Balázs Klári díszpolgári címet kapott (Fotó: Flajsz Peter)

Balázs Klári emlékei

Az énekesnő ugyan debreceni születésű, de az általános iskolás éveit Törökszentmiklóson töltötte, ezért nagyon sok érzelmi szállal kötődik a Jász-Nagykun-Szolnok megyei városhoz. A díszpolgári cím átadásakor ezért meghatottan beszélt arról, hogy milyen emlékeket ébreszt benne a szívének oly kedves település. Többek között azokról a mesterekről emlékezett meg, akik még Boros néven (Boros Klára néven anyakönyvezték a születésekor) úgy emlegették őt, mint nagy tehetséget:

Életem legmeghatározóbb korszaka volt. Itt jártam általános iskolába, és a gimnázium első osztályába. Itt döbbentem rá, hogy én énekelni szeretnék. Szeretném megköszönni azoknak a törökszentmiklósi zenészeknek és zenetanároknak, akik ezt segítették: Szentannai András, Hegedűs András, Soós Kálmán, Kormos Öcsi bácsi. Ők mondták, hogy a kis Boros lány jól énekel. És bárhol jártam a világban, valahol mindig felbukkant egy törökszentmiklósi.

Közös fotón a díjazottak, és a város vezetői: Polgár András alpolgármester, Kovács László alpolgármester, Gácsi Barna szobrászművész, Molnár Edit Apáról Fiúra NKE alelnök, Molnár Anette Apáról Fiúra NKE elnök, Balázs Klári díszpolgár, Gulácsiné Molnár Etelka, a Magyar Vöröskereszt vármegyei véradó koordinátora, valamint Markót Imre polgármester (Fotó: szoljon.hu)

Kerestük a témában Balázs Klárit, akitől személyesen szerettünk volna hallani a megható ünnepségről, de az énekesnő a cikkünk születésekor épp egy új klipet forgat Korda Györggyel közösen, ezért egy későbbi időpontban áll majd a rendelkezésünkre.