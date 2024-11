A legnagyobb sztárok sem tudnak aludni: mindenki a képernyő elé bilicsel a S.E.R.E.G.

S.E.R.E.G. lázban ég a héten az ország: egyre nagyobb izgalommal követik Győrbíró Zsolt alezredes és csapatának a kalandjait a hétköznapi emberek, a hírességek és a véleményvezérek is. Ellepték a közösségi oldalakat a posztjaik, és a színészek is rengeteg üzenetet kaptak. Többek között Caramel és Szabó Zsófi is bekészítette már ma esti dupla záró epizódra a popcornt.

A legnagyobb sztárok is imádják az új műsort

„Az eddigi részek annyira megfogtak, hogy ma este is ott leszek a TV előtt!” -írta Caramel a közösségi oldalán, és egy kollegiális megjegyzést is tett: "Szakmabeliként muszáj kiemelnem, hogy csodálatos zenéje van a sorozatnak”

Caramel is nézi a sorozatot

Váczi Gergely nem kertelt, egyenesen megmondta posztjában: „Nekem bejön a S.E.R.E.G” A műsorvezető még azt is megmutatta, milyen fejet vág, ha kedvenc sorozta közben megzavarják.

Lékai – Kiss Ramóna a kezdetektől követi a katonai sorozatot, már a sajtóvetítésen is ott volt. A stábtól kapott is egy „kezdő csomagot” a kiképzéshez, úgyhogy a műsorvezető teljes terepfelszerelésben várja a dupla záróepizódot – és erről egy vagány posztot is közzétett.

„Fantasztikus a sorozat: a szereplő gárda, a rendezés” – lelkendezett Szabó Zsófi a közösségi oldalán a sztorijában, és hozzá tette: „Azt már eddig is tudtam, hogy a férfiaknak nagyon jól áll a katonaság, nade a nőknek! Például Györgyi Annának.”

A rajongók sem fogják vissza magukat, a rengeteg komment mellett a színészeket és az alkotókat is elárasztották személyes üzeneteikkel.

„Döbbenetes hasonlóságot találtam Győrbíró alezredes karakterével, mintha 15-20 évvel ezelőtti önmagamat láttam volna vissza… Megelevenedtek az emlékeim.” – osztotta meg gondolatait az alkotóknak küldött üzenetében egy dandártábornok.

A szereplőknek is jönnek szép számmal a visszajelzések az epizódok után: „Atya Isten… 9 éves sebeket szakítottál fel ezzel a sorozattal. De pont ezért nagyon adom.”

–Vannak, akik fent maradnak, vannak, akik online követik a sorozatot, és vannak hírportálok, sajtóorgánumok, és filmkritikusok, akik csak utókövetnek minket, viszont a S.E.R.E.G.-nek köszönhetően ezen a héten ők is extra figyelmet kaphattak. Lényeg a lényeg, hogy egy ország használ ezen a héten mozaik szavakat – mondta Helmeczy Dorottya producer, majd stílusosan folytatta: – A nézők pedig:

A társadalom pedig egy jó sorozaton túlmenően, láthatóan azt az üzenetet is jól fogadja, hogy legyen a világ akár békés, akár békétlen, azoknak a hivatását elmesélni, megismerni és megbecsülni, akik az országot védelmezik, egységet és izgalmat kovácsol – összegezte a S.E.R.E.G. producere.