Rúzsa Magdiról nem túlzás azt állítani, hogy az ország egyik legmeghatározóbb énekesnője. Sorra nyeri a díjakat, a lemezei mind kasszasikert jelentenek, és nem volt még olyan koncertje, amelyen ne lett volna teltház. A magyarok nagyon szeretik őt fantasztikus hangja és utánozhatatlan stílusa miatt, és el sem lehetne képzelni a hazai zenei palettát nélküle. Amikor bejelentette, hogy hármasikreket vár mindenki együtt örült vele, ugyanakkor kicsit tartottak is attól a rajongók, hogy így mennyire lesz aktív zenész. Aggodalomra azonban semmi ok nem volt, Magdi ugyanis fantasztikusan összehangolta az anyai szerepet és az énekesnői karriert. Most egy tüneményes sorozatban engedett betekintést a családi életébe.

Rúzsa Magdi minden területen helyt tud állni

Rúzsa Magdi élete nem unalmas. Gondolatainak jelentős részét jelenleg a Megasztár tölti ki: zsűriként ő maga is részt vesz a jövő tehetségeinek felfedezésében. Emellett azonban nagyszerű édesanya is. Magdi mindig is büszke volt vajdasági származásra, és szeretné, ha ezt az identitást a gyermekei is átvennék. Most a gyerekekkel a Szerbiában húzódó Tarcal-hegységben voltak, ahol pedig egy vadasparkot is megtekintettek. Volt ott sok-sok érdekesség: kecskék, tanösvények és fák.

A kisgyerekek még pattogatott kukoricát is ettek. Egyikük megállapította, hogy adni kellene belőle a kacsáknak is, csakhogy félő, hogy megfájdulna tőle a hasuk.

A rajongók teljesen odáig voltak ezért a logikus okfejtésért, és mindenki el van ájulva, hogy milyen gyorsan nőnek ezek a babák.