Eltört a mécses, kiborult a Megasztár versenyzője

Vadonatúj oldaláról mutatkozott be a Megasztár második élő show-jában Kiszel Jennifer, aki ezúttal Demi Lovato slágerével lépett színpadra. Sajnos a produkcióval nem aratott sikert.

A produkció látványos volt / Fotó: Szabolcs László

Caramel elmondta a fiatal énekesnek, hogy ezúttal nem nyerte el tetszését a produkciója, eközben pedig Jennifer el is sírta magát. Már a dal eléneklése után is szomorú volt, érezte, hogy ez most nem úgy sikerült, ahogy szerette volna. Hozzátette ugyanakkor Caramel, hogy nehéz dalt kapott a versenyző. A többi zsűritag is egyetértett a kritikával, miszerint Jennifer hamiskás volt és erőtlen, a síró lányt ugyanakkor igyekezett mindenki megvigasztalni. Rúzsa Magdi kiemelte, ez nem a világvége, legközelebb majd jobb produkciót nyújt. Ha kíváncsi az előadásra, itt nézheted meg.