Üzent a Megasztár zsűritagja: „A közönség jogosan kegyetlen!”

Marsalkó Dávid számára nem jött könnyen a siker, ám a Megasztár zsűritagja úgy érzi, hálával tartozik a sorsának azért, mert rögös útra terelte. Bölcs gondolatait nemcsak a Megasztár még versenyben lévő nyolc énekesének érdemes befogadnia, de mindenkinek, aki áhítja és hajtja a sikert. Legyen szó akár zenéről, akár bármi másról.

Marsalkó Dávid a siker kapcsán üzent a Megasztár versenyzőinek (Fotó: TV2)

Marsalkó Dávid: „Hálás vagyok, amiért nehezen jött a siker”

„A siker kapcsán sokféle sztori jut az ember eszébe. Eszembe jut például Michael Jackson, aki már öt-hat évesen úgy énekelt és mozgott a színpadon, hogy látszott, erre született. Valószínűleg én teljesen más karakter vagyok. Nekem teljesen más életutam volt.

Rengeteget kellett tanulnom és dolgoznom azért, hogy egy bizonyos szintre eljussak.

„Nincs abban szégyellnivaló, ha a siker nehezebben jön. Sőt, én hálás vagyok azért, hogy nehezen jött és lépésről lépésre haladtam. Így lett egészséges a dolog, és valahogy én is jobban egyben maradtam lelkileg is, hogy megvolt a fokozatosság. Folyamatosan, az évek alatt váltam színpadi emberré, és a Halott pénzzel is a turnékon, a klubokban váltunk igazán zenekarrá. Nem egészséges dolog, ha valaki rögtön, a nappaliból lesz gigasztár” – kezdte a Megamániában Marsalkó Dávid, majd megfogalmazta a legfontosabb útravalót, ami szerinte a Megasztár versenyzői számára talán a leghasznosabb lehet.

A Megasztár zsűritagja számára nem jött könnyen a siker (Fotó: TV2)

Marsalkó Dávid tanácsa a Megasztár versenyzőinek

„Nagyon nehéz lenne egyetlen tanácsot adni annak a nyolc versenyzőnek, akik még bent vannak a Megasztárban, hiszen rengeteg minden van. Az biztos, hogy az egyik legkeményebb dolog, amit meg kell tanulniuk, ha a színpadon képzelik el a jövőjüket, hogy az embereket nem érdekli, hogy egy adott napon neked mi bajod van. Nem érdekli őket, hogy rosszul aludtál, vagy beteg vagy és hányós vírussal mész a színpadra. Amikor a színpadon vagy, a lehető legjobbat kell kihoznod magadból. Az ember az évek alatt rájön arra, hogy a közönség teljesen jogosan nagyon kegyetlen az előadókkal. Kevés a hibázási lehetőség ebben a szakmában” – fogalmazott a Megasztár zsűritagja.