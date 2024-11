Ettől megszakad a szív: így néz ki Koós János sírja a születésnapján - Fotó

A 2019-ben elhunyt Koós János síremléke fekete márványból készült, és alig pár lépésre található Bajor Imre, becenevén a "Kicsihuszár" végső nyughelyétől. Mint ismeretes, a két hírességet legendás barátság fűzte össze. Mindkét művészt a Farkasréti temető művészparcellájában helyezték végső nyugalomra, ám emléküket azóta is hűen ápolják, hiszen mindketten felejthetetlen alakjai voltak a művészvilágnak.

Koós János 2024-ben lenne 87 éves (Fotó: © Sáfár Tibor)

Koós János november 20-án, szerdán már a 87. születésnapját ünnepelné. Vélhetően egy grandiózus partit csapna a családjával és a barátaival némi zene mellett, ám erre sajnos már öt éve nem kerülhet sor, a legendás énekes 2019. március 3-án hunyt el. Özvegye, Dékány Sarolta a tragédia után így nyilatkozott a Borsnak:

„Kórházban kezelték, de mivel javult az állapota, ezért úgy volt, hogy hétfőn hazaengedik. Végül bent tartották, és szombaton megtörtént a tragédia. Elment a mosdóba, majd kifelé jövet hirtelen összeesett. Én is épp a kórházban voltam, de nem engedtek oda hozzá. Mindenki fejvesztve próbált cselekedni, többször is újraélesztették, ám már nem tudták visszahozni. A szíve vitte el” - mesélte a lapnak Koós János özvegye.

Szívszorító üzenetet hagytak Koós János sírján

A Metropol egyik olvasója épp kint járt a temetőben november 20-án. Eredetileg egy hozzátartozója sírját látogatta meg, de mivel ráért, és nem volt túl hideg, tett egy rövid sétát a sírkertben. Útja akarva, akaratlanul is a művészparcella felé vezetett, ahol meglátta Koós János végső nyughelyét.

„Mindig is óriási tisztelője voltam Koós Jánosnak. Ő egy olyan korszak képviselője volt, ami szerintem sajnos már leáldozott. Azt tudtam, hogy barátjához, Bajor Imréhez közel temették el, ám a sírját még sosem láttam. Most hirtelen ott álltam pár lépésre tőle, közvetlenül Koós János sírja mellett. Szomorú élmény volt, de olyan szempontból szívderítő, hogy láttam, rendszeresen gondozzák. Nemcsak mécseseket helyeztek el rajta, hanem kavicsokból egy üzenet is állt rajta. Nem hiába, Koós Jánost egyszerűen nem lehet elfelejteni”