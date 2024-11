Kökény Attila megdöbbentő vallomása: „Huszonöt évesen nem gondoltam, hogy egyszer leszek ötven is”

Kökény Attila fontos mérföldkőhöz érkezik, de nem esik kétségbe. Jövőre kerek születésnapot ünnepel, 50 éves lesz a Megasztár 5. évadának felfedezettje.

Kökény Attila jövőre kerek születésnapot ünnepel (Fotó: Ripost)

Kökény Attila 50 éves lesz jövőre

„Nem igaz, hogy ötven leszek, úgy mondanám, hogy huszonöt kétszer” – viccelődött az M2 Petőfi TV műsorában az énekes. „Egyébként sokat gondolkozom ezen, és arra jutottam, hogy nagyon boldog vagyok, amiért van egy szép családom, tök jó barátaim, zenésztársaim. Még tudok énekelni is...” – sorolta nevetve, majd komolyabbra fordítva a szót hozzátette:

„Ötven év soknak tűnik, huszonöt évesen nem gondoltam, hogy egyszer leszek ötven is. De igazából elvagyok ezzel” – fogalmazott humorizálva a családapa, aki jövő áprilisban nagyszabású koncerttel ünnepli meg szülinapját. Többek között Bangó Margit is színpadra lép vele: Attila ugyanis annak idején a mulatós nagyasszony testvérével kezdett zenélni együtt.

Általa csöppentem bele abba a világba, amit a Margit képvisel. Elképesztő dolog volt abban az időben nekem, hogy egy ilyen művésznő háta mögött zongorázhattam

– idézte fel Attila, aki egy Megasztáros meglepetésvendégre is számít a színpadon, akinek a kilétét még nem leplezte le.

„Mind ott vannak a pályán és sikeresek"

S ha már Megasztár: a tehetségkutató ötödik évadának ezüstérmese nemrég kifejtette a véleményét a jelenleg futó hetedik évadról is.

„Nagyon örültem neki, hogy újra indult, korábban egy kicsit el is voltam keseredve, hogy sokáig nem ment ez a műsor, mert én azt látom, hogy azok a megasztárosok, akik az első, második vagy harmadik helyen végeztek, mind ott vannak a pályán és sikeresek, és nagyon sokat tesznek le az asztalra. Rengeteg emlék felelevenedett bennem is most, hogy mennyire jó volt ott lenni, tanulni, tapasztalni és új embereket megismerni” – mesélt nemrég a Borsnak, a lapon keresztül pedig üzent is a Megasztár 2024-es évadának versenyzőjének:

„Leginkább azt tanácsolnám, hogy maradjanak önazonosak. Egy ilyen műsorban még egy sikeresebb, tehetségesebb énekes is simán kieshet a versenyből, ha olyan dalt énekel, ami nagyon nem passzol hozzá, nem áll jól neki, és nem érzi benne komfortosan magát.”