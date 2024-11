Kiderült, hogy mi okozhatta a tüzet Jákob Zoli raktárában

Én úgy tudom, hogy felrobbant egy gázpalack, de azt valaminek be is kellett gyújtania. Emiatt mentem ki és beszéltem a tűzoltókkal. Ők azt mondták, hogy elképzelhető, hogy a közeli gyártól indult a tűz, valamilyen hegesztést említettek. Emiatt keletkezett egy kisebb tűz, az elérte a raktárat, ahol volt egy gázpalack, ami berobbant. Ez a detonáció végigrepesztette a kocsik üvegeit és az irodaház ablakait is. Az én autóm is megsérült. Engem ez érdekel! Mi lesz a megolvadt kocsimmal?