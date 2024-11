Hatalmas show-val folytatódik a Hell Boxing Kings

A tét óriási, hiszen a győztesek 100 ezer dollárt nyerhetnek. Ekkora összeget eddig csak az ismert profi bokszolók vihettek haza. Ez az első olyan nemzetközi ökölvívóverseny, ahol bárki elindulhatott és az ökölvívás szabályai szerint megmérethette magát. Vannak olyan sportolók, akik hosszú évek óta bunyóznak, de még nem jártak külföldön. Van olyan, aki nem csak a Hell Boxing Kings WBO bajnoki övéért, hanem gyakorlatilag az életéért bokszol, mert nincs más lehetősége, hogy megváltozhasson az élete. Ez most sokak számára a nagy lehetőség, mert 100 ezer dollár valóban megváltoztathatja egy ember életét.

Fotó: Hell Boxing Kings

A hét mérkőzésből 4 magyar érdekeltségű meccs volt. A hazai bunyósok közül elsőként Kovács Kruzító, a férfi könnyűsúly bajnoka lépett szorítóba, ellenfele a bolgár Daniel Asenov volt. Kovács Kokó István és Bertók Róbert a műsor kommentátorai elmondták, hogy Asenov az egyik legrutinosabb versenyző a Hell Boxing Kings mezőnyében. Az elképesztően kemény, mexikói bunyót végül pontozással Kovács Kruzító nyerte, akit állva tapsolt meg a DVTK Aréna közönségének nagy része. A második magyar érintettségű mérkőzésen Búza Rafael és Marian Onuta lépett a ringbe.

Az első menetet simán vitte a fiatal magyar bokszoló, akinek olimpikon földije, Hámori Luca személyesen szurkolt a lelátóról. A második menet elején kétszer is rá kellett számolni a román versenyző, Marian Onutára. A második menet végén Búza Rafael ismét bevitt egy brutális találatot, a bíró újból rászámolt Onutára és a teljesen szétesett versenyzőt látva lefújta a mérkőzést, amit a magyar tehetség emiatt technikai K.O.-val nyert meg. Búza Rafel rajongói Rafi team feliratú pólóban ünnepelték kedvencük győzelmét.

A harmadik összecsapáson a nagyközépsúly kategóriában Mester Soma a görög Nicolaos Kattisszal lépett a szorítóba. A görög ökölvívó keményen kezdte a mérkőzést, több tiszta találatot is bevitt Mester Somának, aki az első menet végére már sokkal meggyőzőbb bokszot mutatott be. A második menet kiegyenlített volt, talán egy hajszállal a magyar ökölvívó volt jobb. A harmadik menet görög fölényt mutatott, de a negyedikre rendesen elfáradt Kattis, több nagyobb ütést is bevitt neki a miskolci tehetség. A pontozóbírók végül Mester Somát hozták ki győztesként.