Nincsenek szavak: Hadas Kriszta halálhíre után újabb magyar tévésről érkezett gyászhír

Ahogy arról korábban beszámoltunk 53 éves korában elhunyt a népszerű riporter, Hadas Kriszta. Az Origo információi szerint a tévés halálát szívroham okozhatta.

Életének 27. évében meghalt Babik Barbara, az Alföld Televízió munkatársa (Fotó: unsplash.com)

Nem telt el 24 óra, és egy újabb borzalmas tragédiáról érkezett hír: hosszan tartó betegség után, életének 27. évében meghalt Babik Barbara, az Alföld Televízió munkatársa.

Babik Barbara a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban érettségizett, majd 2015-től a Debreceni Egyetem hallgatója volt. 2021-ben diplomázott, mindeközben már szakmájában dolgozott. 2019 nagy részében a Hajdúszoboszlói Televíziónál, majd az év szeptemberétől a debreceni Alföld Televíziónál kezdett el tevékenykedni, ahol a HajduPress hírportál számára is készített írásokat.

A televíziózás volt a mindene, fáradhatatlanul tevékenykedett ebben a világban. Ennek köszönhetően megmaradt egyetemi kapcsolódása is, ugyanis a Debreceni Egyetemről szóló híradásokkal kapcsolatos feladatok jelentős részét ő vállalta. A napi szerkesztőségi teendők mellett szívesen mérettette meg magát szakmai körökben is, ennek eredményeképp a Kulturális Filmek Fesztiválján is díjazták az általa szerkesztett alkotást, a Zacisokat.

Tavaly Időkapszula címmel indított önálló műsort, amelyben idős embereket szólaltatott meg, hogy megőrizhesse az utókor számára egy másik generáció gondolatait, emlékeit, érzéseit és szokásait. Ő maga egyáltalán nem látszik a felvételeken.

Abszolút azt szeretném, ha csak Róluk szólna ez, és ha rajta lennék a felvételeken, akkor szerintem valamennyire megbontaná azt a hangulatot, amit ők idéznek meg. Lehet, hogy pont a fiatalságom miatt. Igazából ez csak egy érzés, hogy ennek így kell lennie

– nyilatkozta a műsorról akkor Babik Barbara.

Mire 2023 nyarán elindult az Időkapszula, már túl volt egy vesebetegségen, amelyből akkor minden jel szerint teljesen felépült. Ennek köszönhetően az idei évet új kihívással indította, amikor szerkesztő-műsorvezető társaival közösen vágtak bele a Csak mondom című műsorba. A négy fővel startoló újdonság munkálataiból azonban pár hónap múlva kénytelen volt kiszállni Barbara, ugyanis újabb egészségügyi kihívásokkal kellett szembenéznie. Ezek után már nem tudott visszatérni a szerkesztőségbe.