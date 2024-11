Diana hercegné három jóslatot tett a jövőjéről, a halálát is látta előre

Egy TikTok videó sokkolta a királyi család rajongóit a napokban. Ugyanis, mint néhány korábbi interjúját elemezve Diana hercegné három dolgot is megjósolt a saját jövőjével kapcsolatban, amik valóra is váltak. Többek között a halálát is előre meglátta.

Fotó: AFP

Az egyik jóslat, amit Diana tett az volt, miszerint úgy gondolta, hogy olyas valakihez fog feleségül menni, aki a nyilvánosság előtt éli az életét. Mindössze 13 évesen ezt mondta az édesapjának: „Tudom, hogy olyasvalakihez fogok feleségül menni, aki a nyilvánosság előtt áll”.

Ezután következett Diana meggyőződése, miszerint soha nem lesz belőle királynő. Morton felidézte idézi Diana ehhez kapcsolódó szavait: „Mindig is tudtam, hogy nem én leszek a következő királynő. Ezt senki sem mondta nekem. Egyszerűen csak tudtam.”

A legkísértetiesebb állítás azonban Diana saját halálára vonatkozó jóslata. A TikTok-klipben Diana közeli ismerőseinek vallotta be, hogy szerinte az élete egy helikopter-, repülő- vagy autóbalesetben ér majd véget.

A jóslat 1997. augusztus 31-én vált valósággá, amikor Diana, párja, Dodi Al-Fayed és sofőrjük, Henri Paul egy nagy sebességű autóbalesetben meghalt a párizsi Pont de l'Alma alagútban. A baleset akkor történt, amikor a csoport a paparazzók elől menekült, és a vizsgálatok később kiderítették, hogy Paul a baleset idején alkohol és receptre kapható gyógyszerek hatása alatt állt.

(VIA)