Utolérték a Megasztár fiatal tehetségének, Robinak édesanyját: "nem foglalkozott vele senki"

Dányi Robi, a miskolci fiú a Megasztár idei szériájának egyik nagy kedvence. Minden műsor alkalmával lenyűgözi a tehetségével az országot, a produkcióiba pedig beleadja a szívét és a lelkét is. Nem csoda, hogy a miskolciak nagyon büszkék rá. A Boon most utolérte az édesanyját, aki aranyos részleteket árult el a fiúról.

Dányi Robi nagyon jóban van testvérével, Dorinával

Már óvodás korában elkezdődött ez a dolog. Szeretett szerepelni, énekelgetni. Nagyon sok zenét hallgatott. Itt nagyon fontos hangsúlyozni szerintem, mert úgy érzem, hogy kevés alkalommal hangzik el, hogy Robi teljesen amatőr. Sohasem járt énektanárhoz, nem foglalkozott vele senki. Saját magától jutott el arra a szintre, ahol most van

- árulta el azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mior kezdett el énekelni Robi.

Azt is elárulta, hogy nagyon meglepte a családot, amikor kiderült, hogy jelentkezett a Megasztárba.

"Azt tudtuk, hogy nagyon szeret énekelni, de csak itthon próbálgatta szárnyait. Úgy indult a dolog, hogy még az előválogatóra is úgy ment el, hogy előtte bizonytalankodott, majd 11 órakor megkérdezett, hogy elkísérem-e az eseményre. Gyönyörűen elénekelte a dalt, így nem volt kérdés a továbbjutás. Kimondhatatlanul büszkék voltunk rá már akkor" - mesélte.

Robi maga a szerénység és a szorgalom, az éneklésen kívül is:

"Nagyon szeret tanulni és jók az eredményei is. Szeret olvasni, az angollal is szívesen foglalkozik. Minden filmet angolul néz, a nyelvet is nagyon jól beszéli. Nyelvvizsgája még nincs, de meg szeretné csinálni, a tanárai véleménye szerint már a felsőfokút is megpróbálhatja. Céljai között szerepel az is, hogy egyetemen tanuljon tovább" - árulta el az anyuka, majd azt is hozzátette, hogy nem az a bulizós fajta:

Robi nem bulizós, nem csavargós típus, inkább itthon tölti az idejét. Néha elmegy a barátaival, de tanulni, énekelgetni jobban szeret. Azt sem lehet mondani, hogy magának való, mert nagyon szeretik, sok barátja van, inkább úgy gondoldom, hogy a korához képest egy komoly, érett gondolkodású fiú. Testvérével Dorinával, aki huszonhárom éves is nagyon jó a viszonya, bár néha azért vannak kisebb harcok

- mesélte az anyuka.