A francia származású rádiós és élete szerelme 2016-ban ismerkedtek meg a Nagy Duett televíziós műsorban. Akkoriban rajtuk kívül szinte senki nem hitt a kapcsolatuk tartósságában a 26 év korkülönbség miatt, de ez őket nem érdekelte. Ma már csak nevetnek rajta és nagy harmóniában nevelik szerelmük gyümölcseit, Kevint és Nátánt. Cooky családjában mindenki imád utazni, gyakori úti céljuk Dubaj, oda általában kétszer is elrepülnek egy évben.

Fotó: Végh István

A népszerű rádiós nagyon büszke 26 évvel fiatalabb szerelmére, akinek 2 gyerkőc után is elképesztően szexi az alakja. Cooky a feleségével és gyermekeikkel jelenleg is Dubajban nyaralnak. Szécsi Debóra pedig azonnal vetkőzött bikinire, forró fotója pedig egyenesen felrobbantotta az internetet. A vidám családi kiruccanásról készült lapozható képgalériájában Debi megvillantotta kőkemény popsiját, de gyermekeiről és még Cookyról is megmutatott egy-egy fotót.

„Hú, női szemmel is gyönyörű vagy!”

„Télen bikiniben erős azért..”

„Gyönyörű család vagytok, jó nyaralást kívánok nektek!!”

- írták Szécsi Debórának a rajongói.