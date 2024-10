Óriási örömhírt jelentett be a várandós Szarvas Andi

A Miss World Hungary 2018-as győztesének életében sorra jönnek a mérföldkövek, hiszen miután tavaly rátalált a szerelem, idén már az eljegyzésre is sor került, sőt azt is bejelentett első gyermeküket várják. Szarvas Andi élete legboldogabb időszakát éli jelenleg és most egy újabb meghatározó pillanatról számolt be az Instagram oldalán.