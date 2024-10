Stohl András és felesége romantikus pihenéssel ünnepelték évfordulójukat

Stohl András számára egy 19 évvel fiatalabb nő hozta el a boldogságot. Szerelem volt első látásra, amikor megpillantották egymást egy budapesti színház büféjében. András egy éven át őrlődött a családja és új szerelme között, mielőtt 2016-ban összeköltözött Vicával, aki pont úgy szerette, ahogy arra vágyott.

Stohl András kilenc éve szerelmes feleségébe Fotó: Bánkúti Sándor

Buci és Vica a napokban egy közös pihenéssel ünnepelték a 9. évfordulójukat, amiről a színész több közös képet is posztolt a közösségi oldalán. Látszik, hogy közel egy évtized után is az a szerelem lángol közöttük, mint az elején. Stohl András a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében megmutatta, hogy romantikus reggeli mellett egy csokorral, pezsgővel és macaronnal is meglepte kedvesét.

Fotó: Instagram/ Stohl András

Stohl András családja miatt változtatott

Megrendítő szavak, mellbevágó őszinteség: tartós alkoholfogyasztásáról beszélt Stohl András. Az Ázsia Expresszben játékos oldalát megmutató színművész barátja, játékostársa, Till Attila október 31-én mozikba kerülő És mi van Tomival? című filmje kapcsán kérdezték Stohlt az alkoholhoz való viszonyáról.

Előadások után, miután minden este játszom szinte, ezért majdnem minden este az ember, amikor hazamegy, akkor leül az asztalhoz, és kitölt magának egy vagy két pohár bort. Ez így volt elég sokáig. Most az utóbbi, talán azt mondom, hogy egy hónapban a családtagjaim hatására, kérték, hogy ne csináljam. Ne legyen ez, hogy minden nap ezzel vezetem le a feszültséget. Úgyhogy most három hete gyakorlatilag tiszta vagyok.

– mondta a videóban Stohl András.