Rúzsa Magdi elhagyta az országot: külföldön mutatta meg az ikreket

Mesés szigetről jelentkezett be a 2024-es Megasztár zsűrijének egyetlen hölgy- tagja, Rúzsa Magdi. Az énekesnő a családjával érkezett Mallorcára, melynek mesés városkájából, Sóllerből jelentkezett be az Instagram-oldalán. A 11 megosztott fotó között látható a San Bartomeu-templom (kívül-belül) és a sólleri kikötő is. Utóbbi – a rajongók nagy örömére – Magdi ikreivel, Lujzával, Kevével és Zalánnal!

Rúzsa Magdi Mallorcára utazott a családjával Fotó: Móricz István

„Azok a fürtöcskék!”

– lelkendezett a hozzászólók egyike.

„Ó, de tüneményesek!”

– áradozott egy másik kommentelő.

„Gyönyörű hely, örök emlék számomra is Sóller! Bármikor visszamennék Mallorcára! Érezzétek jól magatokat, nagyon jó pihenést Nektek!”

– írta egy jóakaró.

„De csodálatos hely, és ti is azok vagytok!”

– jegyezte meg egy követő.

„Hát ez valami varázslatos, Magdi! Gyönyörű helyen jártok! Nagyon aranyos Lujzi, Keve és Zaki”

– olvasható egy újabb hozzászólásban.

Kattints az alábbi képre, és nézd meg Rúzsa Magdi frissen közzétett mallorcai fotóit!