Rúzsa Magdi bejelentette: jön a következő!

Hatalmasat dobbant Rúzsa Magdi rajongóinak a szíve! Kedvencük nagy hírt jelentett be a 216 ezer követővel büszkélkedő Instagram- és a 458 ezer követőt számláló Facebook-oldalán: „Meglepetééés! Még az ősszel kijön a Tempera c. kislemezem”

Új dallal jelentkezik idén ősszel Rúzsa Magdi (Fotó: Móricz István)

Az énekesnő rajongói szinte egy emberként reagáltak: „De jó, várjuk!”

Igaz, olyan is akadt, aki máris hangot adott a türelmetlenségének:

„Mikor jön? Még elég hosszú az ősz!”

Pedig a hármas ikreket nevelő Rúzsa Magdira nem mondható, hogy elhanyagolná a rajongóit! Tény, hogy legutóbbi albuma, a Karma 2021-ben jelent meg, majd rá egy évre megszületett Lujza, Keve és Zalán, ám azóta az énekesnő számos zenei élménnyel lepte meg híveit! 2022-ben elkészítette az újszülött gyermekei által inspirált Papírsárkány című új dalt, a Nagy Fradi Lemezre megszületett az Olé című dal, 2023. február 24-én debütált az Elmegyek című dala, tavaly nyáron pedig az Együtt az Autistákért Alapítvány Follow The Flow-ból ismert Szakács Gergővel a Kék a szívem című dallal érintett meg rengeteg autista és nem autista embert.

Rúzsa Magdi 2023-ban, illetve 2024-ben is dupla Aréna koncertet nyomott, sőt, már a 2025-ös Aréna-bulit is bejelentette, miközben idén rengeteg helyen fellépett a Budapest Parktól kezdve a Strand fesztiválon át a Sopron Fesztig, meg a siófoki Plázsig és a Campus fesztiválig! Nyáron ráadásul egy újabb dallal lepte meg a rajongóit: a Matricák című dalának klipje 150 ezernél feletti megtekintésnél jár a YouTube-on! A még frissebb, szintén Szakos Krisztiánnal közösen jegyzett dala, a Tempera pedig két és fél hónapon belül hallható lesz! Egy biztos, a kislemez borítója máris sokak kedvence. Mutatjuk is!