Nagyot nőtt Puskás-Dallos Peti kisfia - cuki fotó

Puskás-Dallos Peti és Puskás-Dallos Bogi kisfia szeptember 7-én lett egyéves. A házaspár nem mutogatja Ábelt minden percben, de néha azért megörvendeztetik követőiket egy-két szuper édes fotóval.

Puskás-Dallos Peti óriásit énekelt Kaszás Attila bőrébe bújva a múlt heti Sztárban Sztár All Stars adásában (Fotó: TV2)

A legcsodálatosabb ajándék

Peti legfrissebb bejegyzésében épp közös programra ment kisfiával, akit a nyakába kapott. A gyönyörű szőke kisfiú láthatóan rendkívül komfortosan érzi magát édesapja nyakában, a képről pedig árad a nyugalom és a harmónia. Peti úgy fogalmazott:

Rengeteg csodás dolog történik velem az elmúlt hetekben-hónapokban, de Te vagy közülük a legcsodásabb kisfiam.

Nem is csoda, hogy így érez, a család ugyanis kimondottan sűrű időszakot tudhat a háta mögött. Peti és Bogi nemrég közös, kétszemélyes színdarabjukkal léptek színpadra, ami Boginak a visszatérést is jelentette egyben, hiszen kisfia születése óta az anyaság töltötte ki a mindennapjait, karrierjét tudatosan háttérbe szorította. Erre a közös projektre nagyon készültek, bár mint több interjúban is elmondták, nem volt egyszerű a felkészülés. A „Volt öt évünk”, eredeti címén „The Last Five Years” nagysikerű Broadway zenés előadás a Karinthy Színház színpadán, amely egy kétszemélyes musical előadásban mutatja be egy szétesőben lévő házasság nehézségeit.Pedig Puskás-Dallosék a magánéletben nagyon is jól kijönnek egymással és kiegyensúlyozott, boldog házasságban élnek.

Puskás-Dallos Peti szárnyal

Az énekes a Sztárban Sztár All Stars múlt heti, hatodik adásában a Fényév távolság című számot adta elő, amellyel olyan szépen emlékezett meg Kaszás Attiláról, hogy Stohl András élő adásban omlott össze és a zsűri, illetve a közönség is azonnali továbbjutással jutalmazta őt. Fellépései során vélhetően sok erőt ad neki, hogy tudja, szerető felesége és csodaszép kisfia várják őt otthon.