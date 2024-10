Nótár Mary: „Annyira vagyok hiú, amennyire egy nő az lehet”

Nótár Mary szépségének titka sokakat foglalkoztató kérdés, ikonikus megjelenése ugyanis rendkívül széles körben ismert és kedvelt. A háromszoros Fonogram-díjas énekesnővel egy divatbemutatón beszélgettünk.

Nótár Mary koncert helyett most egy divatbemutatón tűnt fel, ahol Liptai Claudia mellett szurkolta végig a show-t (Fotó: Szabolcs László)

Zokni szandállal?

Mary beavatott bennünket az öltözködésével kapcsolatos szokásaiba: „Az én védjegyeim a sötét, fekete színű ruhák, a bőr és a szemüvegek. Az évek során kiforrott már a saját stílusom, és azt gondolom, hogy ezt a rajongóim is tudják, mert már több mint tíz éve tart” – kezdte a csinos énekesnő.

S hogy mi az, amit soha nem venne fel?

Például zoknit szandállal. Bár lehet, hogy a divat egyszer majd azt diktálja, hogy ezt a kettőt is összekombináljuk, de ezt mondjuk nagyon nehezen tudnám elképzelni magamon

– árulta el az énekesnő.

Mary egyik jellegzetes ismertetőjegye a magas sarkú bokacsizma, mint kiderült, nem véletlenül: „Igen, a cipő egy nagyon fontos szempont.”

Sokan szokták kérdezni, hogy miért választok nyáron is olyan fellépőcipőket, amik szellősebbek ugyan, de fogják a bokámat. Hát azért, mert ez tart stabilan, és ebben érzem komfortosan magam. Nagyon pici és vékony lábam van ugyanis, a kis félcipőkből és szandálokból pedig egész egyszerűen kiesik a lábam. Én nem vagyok egy egy helyben álló előadóművész, szeretek bulizni, táncolni, élvezni a zenét és körbejárni a színpadot, és a cipő jelenti nekem a stabilitást.

Nótár Mary hiúsága is terítékre került

Az énekesnő elárulta, mennyire tartja magát hiúnak:

Egy rendezvényre általában két és fél óra alatt készülök el, bár attól is függ, hogy mekkora volumenű eseményről beszélünk. De sminkes és fodrász mindig részét képezi az előkészületeknek. Alapvetően annyira vagyok hiú, amennyire egy nő az lehet, de nem vagyok az a fajta, aki ha elmegy egy tükör előtt, akkor automatikusan belenéz. Teljesen átlagosnak mondanám magamat ebből a szempontból.

Idén egy harmadik Fonogram-díjat is elnyert előadóművész a rajongók örömére azt is elmesélte, mire készül az elkövetkezendő hónapokban: „Idén szeretnék még három új videóklippel kijönni, és mivel év végéig folyamatosan fellépéseim vannak, szeretnék minél több koncertre és közönségtalálkozóra eljutni, mert a jövő évi naptáram is kezd megtelni.”