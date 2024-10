Most érkezett: két hónappal a rákdiagnózisa után elhunyt a világhírű színész

A lap arról is írt, hogy a televíziós sorozatok mellett a színpadon érezte magát igazán otthon Gavin, és számos darabban szerepelt. Pályafutása során számos alkalommal lépett fel a Broadwayn, és a 2002-es Thoroughly Modern Millie című előadásban való debütálását követően Tony-díjra jelölték. Az American Horror Stories minisorozatban Troy szerepében hatalmas új rajongótáborra tett szert. Bár az Egyesült Államokban szerzett magának nevet, Gavin az Egyesült Királyságban is sikert aratott: 2012 és 2015 között A Mormon könyve-filmekben játszotta Elder Price-t. Ezért a szerepért a rangos Olivier-díjat is bezsebelte. 2017-ben Tony-díjat kapott, amiért Corneliust alakította a Hello, Dolly! című Broadway-előadásban a legendás énekesnő és színésznő, Bette Midler oldalán.