„Mindent megtettem, hogy életben tartsam” – Madonna drámai vallomással törte meg a csented öccse haláláról

A tánc felfedezése a mi kis középnyugati városunkban megmentett engem, aztán jött a bátyám, és őt is megmentette (…) Amikor végre összeszedtem a bátorságom, hogy New Yorkba menjek táncosnak, a bátyám követett, és ismét megfogtuk egymás kezét, és végigtáncoltuk New York őrületét.