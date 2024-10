„Megaláztak” – megrázó, Szabó Zsófin elhatalmasodtak a sötét gondolatok?

Instagram-oldalán lett közzé egy videót Szabó Zsófi, amelyen Andrei Mangrával táncol. A műsorvezetőnő azonban azt is elárulta, nemcsak a szórakozás miatt vállalta a szereplést a Dancing with the Starsban, hanem azért is, hogy bizonyítson!

Fotó: Markovics Gábor

Jó ideje dolgozom azon, hogy a szorongásaim, a félelmeim ne hatalmasodjanak el felettem többé

– kezdte vallomását a sztáranyuka, hozzátéve, hogy ezért izgul rettenetesen amiatt, milyen teljesítményt nyújt majd a TV2 népszerű műsorában.

Az a kislány, aki voltam, akit annyiszor megaláztak az életben, akivel nem csak próbálták, hanem el is hitették, hogy semmit sem ér, jövő héten egy erős, felnőtt nőként lép elétek és teszi bele majd a szívét lelkét élete első táncába

– ígérte, és a rajongói megnyugtatták afelől, hogy számukra mindenhogy csodálatos a műsorvezető.

