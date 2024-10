Kiss Mari a korosodásról: Az ember legyen hálás, hogy él, hogy nem beteg

Kiss Mari fél évszázada megkerülhetetlen alakja a magyar színjátszásnak, pedig egy hirtelen ötletnek köszönheti talán az egész karrierjét. Gyermekként egy váratlan pillanatban küldte fel édesapja a színpadra, a világot jelentő deszkák pedig teljesen elvarázsolták őt.

Kiss Mari felidézte a karrierje kezdetét: mindössze négyéves volt az első szereplésénél (Fotó: Duna)

Kiss Mari: „Be nem állt a szám”

A Jászai Mari-díjas színésznő nemrég ünnepelte 72. születésnapját, ennek alkalmából köszöntötték a Családi kör stúdiójában. Kiss Mari pályafutása emlékezetes mozzanatai közül kiemelte, hogy mindössze négyéves volt, amikor először állt színpadon és szórakoztatta a telt házas kultúrotthon közönségét.

„»Évszázadokkal« ezelőtt, a szülőfalumban, Bükkaranyoson a kultúrházban vártak egy tánccsoportot fellépésre. Akkoriban igazi, nagy telek voltak még, a rengeteg hó miatt az őket szállító busz elakadt a falu szélén. Az emberek, akik már megtöltötték az intézményt, csak vártak, köztük én is. Édesapám, hogy a nézők ne unatkozzanak, megkérdezte tőlem, szeretnék-e énekelni. Mondtam, hogy igen, és már fel is tettek a színpadra. Míg be nem futott a tánccsoport, folyamatosan énekeltem a népdalokat. Be nem állt a szám, ami népdalt tudtam, azt mind elénekeltem. Nekem azt mondták onnantól az utcán, hogy: Máriácskám, énekelj! A jutalom az volt, hogy mindig kaptam csokoládét olyankor. Innen indult az én karrierem” – emlékezett vissza Kiss Mari. A Családi körben azt is elmondta, hogy szeretett nagymamájától tanulta a sok szép nótát, aki gyakran mesélt és énekelt neki.

„Hogy hány éves vagyok, azon magam is meglepődök”

A műsorban elárulta, nem aggódik az idő múlása miatt, nagyon aktív, játszik és kertészkedik is.

„Az ember legyen hálás, hogy él, hogy nem beteg. Ki tud szaladni az erdőbe. Szép, hogy esik az eső: nekem az is tetszik, a köd is. Örömmel tölt el, hogy virágzanak a virágaim, és most meg kell szerveznem, hogyan költöztessem be őket a házba télre. Játszom is. Ezeregyszáz dolgom van. Hogy hány éves vagyok, azon magam is meglepődök, és azzal szórakoztatom magamat, hogy visszafelé olvasom a számjegyeket” – viccelődött a Duna műsorában színésznő, aki néhány éve lefutotta a félmaratont.