Friss hírek érkeztek a kórházból: így van most valójában a súlyos balesetet szenvedett TV2-es

Az Exatlon Hungary és az Ázsia Expressz korábbi versenyzője, aki meghatározó tagja a magyar BMX Freestyle szakágának, nemrég súlyos balesetet szenvedett, ami miatt intenzív osztályra került. Kempf Zozo súlyos agyrázkódással és többszörös arccsonttöréssel került kórházba, intenzív osztályon ápolták. Most végre üzent közösségi oldalán a sportoló, akinek barátnője is beszédes posztot osztott meg.

Kempf Zozo és párja is üzent a rajongóknak Fotó: TV2

Kórházból üzent Kempf Zozo

Sokkolta a rajongókat a BMX-es balesete, de végre közösségi oldalán üzent kedvencük. Kempf Zozo a svájci EUC freestyle Európa-bajnokságon esett olyan rosszul, hogy súlyos fejsérülést szenvedett. Az Exatlon közönségkedvencéhez időközben családja is megérkezett, mindenki nagyon aggódik érte. A sportoló állapotáról korábban barátja, szövetségi kapitánya adott hírt, most pedig végre a balesetet szenvedett sztár is üzent.

Köszönöm a jókívánságokat! Hamarosan visszatérek Magyarországra. Még mindig nem tudok teljesen dolgozni, de dolgozom rajta!

– írta Instagram-oldalán Kempf Zozo, amihez több száz hozzászólás érkezett, korábbi exatlonos csapattársai is kommenteltek.

Bár hivatalosan sosem nyilatkozott magánéletéről a sportoló, nyílt titok, hogy a műsorban megismert Szente Gréti a párja. A sport reality kétszeres női bajnoka sokatmondó posztot osztott meg közösségi oldalán: God is Great, vagyis Isten jó – írta fotójához a gyönyörű Kihívó utalva arra, hogy Kempz Zozo túl van a nehezén, végre jobban van.