"Jó kis popó" - hason fekve mutatta meg Horváth Csenge, ilyen őrületesen szexi

Instagram-oldalán tett közzé egy pikáns videót Horváth Csenge. A 21 éves, modellként is tevékenykedő fiatal valószínűleg egy izgalmas projekten dolgozik, talpig feszülősben mutatta meg magát ugyanis a kamerának.

Csenge bomba idomaival mindenkit elvarázsol! (Fotó: Máté Krisztián / Ripost)

A fiatal szépség bármit is posztolt, oldalát mindig elárasztják bókokkal követői. Lássuk be, ez nem is csoda, hisz nem csak bájos arccal, de tökéletes alakkal is meg van áldva! Ezúttal hátul kivágott, testhezálló ruhában fotózták, így a hátsó felére is kapott néhány megjegyzést...

Két ilyen jó kis popót!

- írta egy kommentelő, aki nem mulasztotta el végigmérni a felvételen kamerát ragadó hölgyet sem.