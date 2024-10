Erdőhegyi Brigi lecsapott a legjobb barátnője párjára

Így kell ezt csinálni! Nyoma sincs a megpróbáltatásoknak Erdőhegyi Brigitta vadonatúj klipjében, pedig az énekesnő tudna mesélni a klipforgatást nehezítő váratlan nehézségekről! Mesélt is!

Erdőhegyi Brigitta lecsapott a legjobb barátnője párjára Fotó: Gacs Attila

Brigi elárulta, hogy a forgatási nap nem várt izgalmakat hozott, mert a stábból többen reggelre megbetegedtek! Mivel Brigi szerint is a cél szentesíti az eszközt, gyorsan lecsapott a legjobb barátnője párjára! A csinos énekesnő így emlékszik vissza a Színeket ébren című új dala klipforgatására:

Végül azért sikerült mindent megoldanunk. Például úgy, hogy az egyik legjobb barátnőm szerelme segített ki és ugrott be a klipben látható fiú szerepére, amiért mindkettőjüknek hálás vagyok.

A dalt egyébként az a Harmath Szabolcs jegyzi, akinek a nevéhez rengeteg NOX-sláger köthető, de ő jegyzi Erdőhegyi Brigitta Leave the Dark című számát is.

S hogy miről szól a Színeket ébren, melynek szövegét az énekesnő írta?

„A mai modern ember és a társadalom helyzete felgyorsult. Globalizált világunkban a virtuális világ térhódítása, illetve a technológia folyamatai markáns hatást gyakorolnak nemcsak emberi kapcsolatainkra, de mindennapi szokásrendszereinken keresztül emberi mivoltunkra is. Azt érzem: ahogy az emberi lény távolodik a természettől, a valóságtól, úgy önmagától is elidegenedik és valódi élmények hiányában létfontosságú kapcsolatai is elszegényednek, ami rendkívül kártékonyan hat a lélekre. A dal címe, szövege utal arra a lehetőségre, hogy éberséggel, tudatossággal egyéni látásmódunkkal érdemes létezésünk szépségeit felkutatni és felfedezni saját belső, egyedi lehetőségeink tárházát, mely igazi muníciót jelenthet kihívásainkban”

– meséli Brigitta. Hozzáteszi: a klip szimbolikus kerettörténete is azt próbálja megmutatni, hogy mennyire válik egyre inkább nehézzé a valódi kapcsolatteremtés, a biztonságosnak hitt virtuális térből való kilépés az igazi életbe. „Saját élményem is az, hogy egyre nagyobb kihívás a mai embernek az illúzió világa és a valóság közti szakadék kezelése” – zárja szavait az énekesnő.