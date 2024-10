Műtét vár a magyar sztáranyukára? Ez történt vele a szülés után

Debreczeni Zita nem tartozik azok közé a celebek közé, akik túl gyakran vagy túl sokat beszélnének a magánéletéről. A fotósról annyit tudni lehet, hogy 2017-ben házasodott össze Gianni Annonival, ám hosszú és küzdelmes utat tettek meg azért, hogy szülők lehessenek.

Debreczeni Zita és Gianni két gyermeket nevelnek Fotó: Szabolcs László

Debreczeni Zita pár évvel ezelőtt mindent megadott volna azért, hogy édesanya lehessen. Bár tudta, illetve csak sejtette, hogy milyen sok küzdelemmel és fáradtsággal jár egy vagy két kisgyermeket nevelni, mégis zsigerből érezte, hogy ez az édes fáradtság a világ legnagyobb boldogságát hordozza magában. Végül megannyi lemondás és csalódás után, ő is megélhette - kétszer is - a világ legnagyobb csodáját, 2020 augusztusában majd 2023 márciusában kisfiúval ajándékozta meg a férjét.

Gianni Annoni felesége két lurkó mellett természetesen roppant elfoglalt, ám a napokban egy kérdezz-feleleket azért beiktatott az Instagramon, amiben néhány követője kérdésére válaszolt. Egy kíváncsi netező azt akarta tudni, hogy vajon Zita hasa mennyire regenerálódott a szülés után.

Ez a kérdés persze nagyon sok anyukát érint, hiszen a terhesség alatt meggyengült kötőszövet, a szülés után megereszkedett bőr nem mindig képes regenerálódni, amit nagyban befolyásolnak az egyéni tulajdonságok és az életkor. A megereszkedett has – ami sok esetben szétnyílt hasizommal párosul – nem csak esztétikai, hanem egészségügyi problémákat is okozhat.

Bár szó szerint nem idézhetjük Zita szavait, a kétgyermekes sztáranyuka maga is fontosnak tartja ezt a témát. Talán ezért is döntött úgy, hogy őszintén elárulja: egyáltalán nem regenerálódott a hasa a szülést követően. Olyannyira nem, hogy a műtét gondolata is egyre gyakrabban megfordul a fejében.

Debreczeni Zita szerint csak úgy rohan az idő a gyerekek mellett

Zita, bár nem hajlandó a nagyközönségnek megmutatni a gyermekei arcát, rendszeresen posztol mozgalmas hétköznapjairól. A modell-fotós a napokban is jelentkezett, egy érzelmes posztban írt arról, hogy mennyire nehéz az anyaság és közben pedig milyen gyönyörű hivatás.