Bangó Margit még aktív a színpadon: „Egy vidéki kultúrházban énekelni is olyan megtiszteltetés, mint a Carnegie Hallban”

Bangó Margit fél évszázada meghatározó alakja a magyar cigányzenének, s eszében sincs lassítani. Bár korábban betegségek gördítettek elé akadályt, ma már ereje teljében lép újra és újra színpadra.

Bőven volt Bangó Margit koncert 2024 nyarán, az előadóművész pedig gőzerővel készül jövő évi jubileumi koncertjére (Fotó: Markovics Gábor)

„Vidéki kultúrházban énekelni is ugyanolyan megtiszteltetés”

A Kossuth-díjas előadóművész mozgalmas nyáron van túl, számos fellépést tudhat maga mögött, s bár a főszezonnak vége, nem pihenhet sokáig. Jövő áprilisban az MVM Dome-ban ad nagyszabású jubileumi életműkoncertet, amellyel azt ünnepli, hogy immár 50 éve lép színpadra. De előtte és utána is láthatja a nagyérdemű őt.

„Hála Istennek koncertjeim vannak, voltak és lesznek” – ismerte el Bangó Margit fellépések kapcsán.

„Áprilisban például az MVM Dome-ban lesz jubileumi koncertem, nyáron pedig a Margitszigeten adok nagykoncertet.

De ahová hívnak, én oda szívesen megyek. Nekem egy vidéki kultúrházban énekelni is ugyanolyan megtiszteltetés, mint a Carnegie Hallban!

„Az öröm, amit adhatok, és amit kapok a közönségtől, az mindent felülmúl” – szögezte le a csupaszív énekesnő, akinek a zene és közönség mellett a mindene a családja. A hot! magazinnak pedig nemrég elárulta, örülne, ha már ükunokája is lenne!

Bangó Margit: „Szeretnék lassan ükunokákat”

„Minden lánynak olyan vőlegényt kívánok, mint amilyen a dédunokámnak, Tinácskámnak van. Norbi diplomás gitáros, most tanárnak készül. Ő is mindenben segít, ha itthon van. Annyira egymáshoz valók, hogy el sem hiszem. Ráadásul mindketten fiatalok, három év korkülönbség van köztük, de nem buliznak, nem drogoznak, ami a mai fiataloknál nagyon ritka. Lényegében a dédunokám tartja fenn a háztartást. Említettem már nekik, hogy szeretnék lassan ükunokákat, de még tanulnak és fiatalok, ezt pedig tiszteletben tartom” – tette hozzá mosolyogva Margit.

Bangó Margit lánya unokájától már várja, hogy üknagymama legyen (Fotó: Markovics Gábor)

Bangó Margit rákbetegsége a múlté

Most nemcsak a karrierje és családi élete a lehető legtökéletesebb, de úgy fest, az egészsége is rendbe jött. Az elmúlt években ugyanis aggasztó hírek sora került napvilágra. Több mint 20 évvel ezelőtt diagnosztizálták először daganatos betegséggel, amelyet akkor legyőzött, ám 2022 nyarán kiújul a kegyetlen kór. Az előadóművész akkor műtéteken és kemoterápiás kezeléseken esett át, egy évvel később azonban jó híreket kapott: tökéletesek lettek a leletei, s azóta is szigorúan figyel az orvos utasításaira.