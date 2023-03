Bangó Margit: Alaposan meggyötört a betegség, de immár a második rákot küzdöttem le

Több műtéten és kemoterápiás kezelésen esett át, de mindez már a múlté. Ahogy az mindig is jellemző volt rá, pozitívan tekint a jövőbe és tele van tervekkel. Hamarosan turnézni indul és újabb dallal kedveskedik rajongóinak Bangó Margit.

A hetekben jártam kontrollon. Hála Istennek, jók az eredmények. Nagyon kemény harcos vagyok.

„Ugyan több műtéten átestem, és voltak nehéz napjaim, most már jól érzem magam. Alaposan meggyötört a betegség, de immár a második rákot küzdöttem le. Természetesen továbbra is lesznek ellenőrző vizsgálatok, amiket szigorúan betartok majd, de a gyilkos kór eltűnt a szervezetemből. Boldog vagyok, fülig ér a szám, és nagyon várom a jó időt, éppen a kertészemmel dolgozunk a kertemen” – mesélte boldogan az énekesnő a sorry! magazinnak, és arra biztat minden sorstársát, mindig hinni kell a gyógyulásban, másképp nem fog bekövetkezni.

Aki beteg, annak legyen hite, mert Isten az orvosok orvosa.

„Hogyha valakinek azt mondja egy doktor vagy kettő, hogy nem tud meggyógyulni, az nem igaz. Az élő bizonyíték erre én vagyok. Élek, és teszem a dolgom: fellépek, járok vidékre is, ugyanolyan elánnal énekelek, mint annak előtte. Ebből nem is tudok engedni” – üzente az előadóművész.

A Kossuth-díjas énekesnő szerint hit nélkül nem lehet meggyógyulni (Fotó: Markovics Gábor)

Bangó Margitra megterhelő időszak vár, de közel nem akkora, mint a betegségének leküzdésekor volt.

A Swing à la Django zenekarral megyünk turnézni Szlovákiába, aztán itthon folytatjuk a koncertezést.

„Imádom ezeket a fiúkat, nagyon tehetségesek, olyan alázat van bennük, hogy az ritkaságszámba megy manapság. Név szerint egyiküket sem emelném ki, hiszen mind profi zenészek” – fűzte hozzá, majd azt is elárulta, emellett hamarosan stúdióba is vonul, nem is akárkikkel.

„Curtisszel és Takács Nicolasszal lesz közös zeném. Már mindkét fiú felénekelte a saját részét, engem viszont elkapott egy vírusos megbetegedés, amiből nemrég gyógyultam ki, így már tárt karokkal várnak a stúdióban. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a közös dalunk, de azt már most bizton állíthatom, hogy számomra is kedves exkluzív felvétel lesz. Ha minden jól megy, májusban már a nagyközönség elé is tárjuk ennek a csodálatos együttműködésnek az eredményét” – mondta az énekesnő.