Többé már nem fáj, a Dancing with the Stars versenyzője után halt az édesanyja

Mint azt megírtuk, a Dancing with the Stars amerikai adásának egyik sztárja, Michaela DePrince 29 éves korában elhunyt. A fiatal táncos profi balerina volt, és miután a műsornak köszönhetően felfigyeltek rá, csatlakozott a világhírű énekesnő, Beyoncé táncosainak csapatához. Mint most kiderült, Michaela DePrince édesanyja nem egészen egy nappal lánya halála után vesztette életét.

Mother of Michaela DePrince dies a day after ballerina’s death https://t.co/nDtdKDnBNB — Guardian US (@GuardianUS) September 17, 2024

A 77 éves Elaine DePrince kevesebb mint 24 órával a balerina halála után aludt el örökre. Az asszony szeptember 11-én halt meg „egy műtétre előkészítő rutineljárás során” – írja a The Guardian. Michaela szeptember 10-i halálát szeptember 13-án jelentették be. Halálának oka azóta sem derült ki. Egy nappal később a gyászoló család elárulta, hogy Elaine, aki négyévesen örökbe fogadta Michaelát Sierra Leonéból, úgy halt meg, hogy nem tudott lánya tragédiájáról.

Bármilyen hihetetlennek tűnik is, a két halálesetnek nincs köze egymáshoz

– nyilatkozták a családtagok, akik abban keresnek vigaszt, hogy Elaine, aki már három gyermeket veszített el, nem kellett, hogy átélje negyedik gyermeke eltemetésének fájdalmát.