„Szexi voltál, mint egy zacskó ropi” – Tilla élő adásban állt bele a Sztárban Sztár All Stars énekesébe – videó

Már gőzerővel dübörög a TV2 sikerműsorának, a Sztárban Sztár All Starsnak a hatodik élő adása, aminek nemrég még szívfacsaró pillanatai voltak, hiszen a zsűri egyik tagja, Stohl András kamerák előtt roppant össze halott barátja, Kaszás Attila emléke miatt.

Pál Dénes, mint Szűcs Judit

Bármennyire is szomorú, a show nem állhatott meg, így már egy újabb énekes is színpadra lépett, aki bizony nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen sikerült teljesen elűzni a korábbi komor hangulatot. Ez az illető pedig nem volt más, mint Pál Dénes, aki ezúttal Szűcs Judit bőrébe bújt, innen pedig már lehet sejteni, hogy az énekesnő Táncolj még című örök slágerét adta elő.

Produkciója – na, meg persze megjelenése láttán – pedig a zsűrinek se kellett több, azonnal jobb kedvre derültek, sőt, Tilla az előadás végén szinte szóhoz sem jutott a saját poénjaitól, amiket Dénesre eresztett rá. Először például megjegyezte:

Nem az volt a feladat, hogy a Demcsák Zsuzsát hozd le itt

– utalva arra, hogy szerinte az énekes inkább hasonlított TV2-es kolléganőjére, mintsem Szűcs Juditra, majd már annyira oldott volt a hangulat, hogy Till Attila egyszerűen nem bírt leállni és azt mondta:

Szexi voltál, mint egy zacskó ropi.

A stúdióban mindenki nagyon jól szórakozott, de azért Lékai-Kiss Ramóna viccesen megjegyezte: