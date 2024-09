Pál Dénes retteg, hogy kislánya meglátja nőnek öltözve

Győzelemre ítélve

A sztárapuka is belevetette magát már a próbákba, örül, hogy benne lesz az utánzó műsor All Stars évadában. Dénes szívében a TV2 egyébként is különleges helyet foglal el, hiszen annak idején a karrierje innen indult a The Voice megnyerésével. Majd megnyerte a Sztárban Sztár 2014-es évadát, három évvel később pedig a Sztárban Sztár+1 kicsi szériát Varga Viviennel.

„Sokat adott nekem ez a műsor, hiszen itt tudtam megmutatni több arcomat, és több fajta stílusban ki tudtam magam próbálni, ami által jobban megismert a közönség. De úgy érzem, maradt még bennem annyi lehetőség, olyan eszköztár, amivel még tudok újat mutatni, vannak rejtett tartalékaim. Én most is 100 %-ot igyekszem beletenni egy-egy adásba, egy-egy karakterbe, ezt megígérem! Erős a mezőny, szerintem egy rendkívül izgalmas évad lesz ez!”