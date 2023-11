„Most már valódi lányos apuka lettem” – második gyermekéről beszélt Pál Dénes

Pál Dénes a napokban a közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt: megszületett második gyermeke. A Metropolnak árulta el: felesége és kislánya is jól van. Nagyon várták már Emma Sára érkezését. Panaszra pedig nincs okuk, mert kislányuk nagyon jó baba.

Most már biztos, hogy valódi lányos apuka lettem, a két gyermekünk mellé még a kiskutyánk, Lili is lány, de így van ez jól, élvezem ezt a szerepet.

„Panni már nagyon várta, hogy megérkezzen a húga, de sokszor kérdezte, főleg az elején: anya, apa, akkor engem most már nem fogtok úgy szeretni, ahogy eddig? Természetesen mindig elmondtuk neki, hogy ez nem így lesz, de most kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minél több közös programot csináljunk vele” – magyarázta Dénes.

A babaszoba már készen várta a kislányukat

Bár a babaszoba már készen várta az új kis lakóját, azért számtalan dolog van, amit még be kell szerezniük, de ezek már inkább apróságok. A hónap végén megrendezésre kerülő BabaMama és Kidexpón azért szétnéz majd a kiállítók között.

„Megfogadtuk, hogy a kisebbik lányukkal sokkal hamarabb kezdünk majd el utazni, új élményeket szerezni. Panninál ez már csak a Covid miatt is nehézségekbe ütközött, mostanra azonban már ő is beleszokott és igényli is, hogy új, ismeretlen dolgokat lásson, tapasztaljon. Ehhez pedig kell majd egy könnyű utazós babakocsi, ezt az én dolgom lesz kiválasztani. De benézek majd

1-2 apukákat érintő előadásra is. Egyébként jó ideje tudtuk, hogy a második gyermekünk is kislány lesz, így viszont pár játékát, ruháját tovább örökli a nővérétől” – fűzte hozzá mosolyogva.

Pál Dénes immár két kislány boldog apukája Fotó: Végh István

„Igyekszem minél jobban részt venni a teendőkben”

Mint minden előadónak, az év végi hetekben neki is tele van fellépésekkel a naptára. Az utolsó nagy hajrája előtt, éppen gyermekük születésekor több időt tud fordítani a családra.

„Az elmúlt hetekben kicsit szellősebb volt a naptáram, ez mindig egy lazább időszak, rákészülés az év végére.”

Örültünk, hogy a gyermekünk születése éppen erre az időszakra esett.

„Mivel a fellépések főleg a hétvégéket érintik, a hétköznapokban a családom mellett vagyok, igyekszem minél jobban részt venni a teendőkben” – árulta el a büszke apuka.

Dénes és Heni családjában többéves hagyomány, hogy karácsonykor körbelátogatják a szeretteiket. Mivel még nagyon pici a kislányuk, szakítottak a hagyományokkal.

Rendhagyó módon nem mi fogunk mindenkit meglátogatni, hanem a család jön hozzánk.

„Na nem egyszerre. Ebben az évben itthon maradunk, és mi leszünk a vendéglátók, kisebb bontásokban várjuk majd a szeretteinket és ahogy eddig is, közösen ünnepelünk” – mondta az énekes.