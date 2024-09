Óriási dobásra készül Szandi

Szandi mozgalmas nyarat tudhat maga mögött, de a rengeteg fellépés mellett jutott idő a pihenésre is, családjával többször voltak belföldi nyaralásokon. Az énekesnő újult erővel indul neki az őszi szezonnak, rögtön egy olyan videóval lepte meg rajongóit, amellyel kapcsolatban elindultak a találgatások. Lapunknak adott interjújában elmesélte, mire készül.

Szandi igazi rockos meglepetéssel rukkolt elő (Fotó: Balog Tamás)

Régi-új stílus készülőben

Szandi nem akármilyen klipre vállalkozott, egy kemény rockos produkcióval rukkolt elő.

„A pandémia időszakában mutattam meg először a rockos énemet, vagyis azt, hogy nemcsak hallgatni, de énekelni is szeretem ezt a műfajt. AC/DC-t, Deep Purple-t, sőt Guns N’ Rosest is énekeltem már, aminek nagyon nagy sikere volt. AC/DC-t a mai napig szoktam énekelni az élő koncertjeimen, és mivel önazonos, a közönségem is szereti.

Most olyasvalamibe vágtuk a fejszénket, amit korábban még nem próbáltam: összeállítottunk egy zenei egyveleget, vagyis egy olyan dalt, amit azokból a számokból raktunk össze, amik az én személyes kedvenceim. Mindegyik dalból van benne egy kis részlet, ezek igazi rockklasszikusok, amiket a világon mindenki ismer és szeret

„Az Edda Művek gitárosával, Alapi Pistivel, férjemmel, Csabival, az Ocho Macho együttesből ismert Kanóccal, illetve néhány zenészbarátunkkal csináltunk hozzá egy klipet, amit a napokban forgattunk.”

Szandi régóta álmodozott egy ilyen zenei összeállításról (Fotó: Balog Tamás)

Szandi elmesélte, hogy tervezik a közös folytatást, mert nagyon jó a kémia a csapattal, fantasztikusan tudtak együtt dolgozni.

„A rockzene szeretete összeköt minket, hihetetlen jó hangulatú forgatás volt. Nagyon jól éreztük magunkat, amit a végeredmény is tükrözni fog. Nem akartam még lelőni a poént, ezért csak egy tíz másodperces néma videót tettem ki ízelítőnek, de egy-két héten belül látni lehet majd a teljes klipet.”

Meglátjuk, milyen lesz a fogadtatása, mindenesetre egyre többen el tudják már fogadni tőlem ezt a stílust, így szeretnénk majd élőben is megmutatni, milyen ez a csapat együtt.

Szandi a pandémia idején mutatta meg először rockos énjét (Fotó: Balog Tamás)

Szandi: „Most eljött az idő”

Az énekesnő bevallotta, hogy régóta álmodozott egy efféle zenei összeállításról.