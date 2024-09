Soltész Bözse: A gyerekek csendje a legnagyobb ajándék

A Jászai Mari-díjas színésznő, Soltész Bözse őszintén vallott az életéről a hot!magazinnak.

Soltész Bözse őszintén mesélt az életéről - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

hot!: Jelezted, hogy kicsit késni fogsz a találkozónkról, mert még nem tudod, kivel lesznek a gyerekeid a beszélgetés, majd az azt követő délutáni-esti próba alatt. Egyedülálló anyaként hogyan sikerül megoldani ezeket a problémákat?

Soltész Bözse: Az életem egy része, az energiáim ezzel mennek el. Édesanyám meghalt a Covid alatt, a drága anyósomat egy váratlan betegség vitte el – nagyon nehéz valakire rábízni Balázst és Pannit.

hot!: A Magyar Színház családi színház lett, sok gyerekelőadással. Mióta jár színházba a kisfiad és a kislányod?

Soltész Bözse: Novák Eszter megkérdezte, vállalom-e a Harisnyás Pippit. Tíz éve megy a darab; még szoptattam a lányomat, amikor már felléptem benne, később jött nézni Panni, aztán az ovistársak is. Még kicsik voltak a gyerekek, amikor mondtam, hogy „Na, adjatok egy puszit, én megyek játszani!” Rám csodálkoztak, hogy „Akkor te nem dolgozol?” El kellett magyarázni, hogy a játék az én munkám, a hivatásom.

Szerencsés ember vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek.

Ráadásul olyan színésznő vagyok, olyan az alkatom, hogy nem kell vetélkednem a szerepekért a kolléganőkkel. Ők nem akarnak verekedni a fiúpartnerekkel, akrobatikus elemeket előadni a színpadon. Bohócszerű lény vagyok. Most lesz a Rumini bemutatója, meg is kérdeztem, biztos-e, hogy nekem szánták. Fiú is, meg egér is… Igen, rám gondoltak. Tulajdonképpen, ahogyan sok más gyerek, az enyémek is Berg Judit könyvein szocializálódtak.

A bölcsödés Erizsike - Fotó: archív / hot magazin

"Itt volt az összes nagy bölény” – így lett színésznő Soltész Bözse

hot!: Úgy jártál a színházaddal, mint az, aki sosem költözött el Munkácsról, mégis mindig más ország lakója volt. Nemzeti Színház, Pesti Magyar Színház, most Magyar Színház. Amikor ide szerződtél, átélted, hogy ez a Nemzeti Színház?

Soltész Bözse: Amikor ide szerződtem, épp elvégeztem a Nemzeti Színiakadémiát. Itt volt – ahogy akkor mondtuk – az összes nagy bölény. Álltunk a takarásban, és csodáltuk őket. A nagymamát olyan színészek játszották, mint Agárdy Gábor, Sinkovits Imre, Kállai Ferenc, Tolnay Klári, Csernus Mariann… A szüleim eljöttek a bemutatóra, mert én is szerepeltem benne. Béres Ilona odament édesanyámhoz, megölelte, és gratulált a lányához. A vasutas édesapám, a bölcsődei dolgozó édesanyám odavoltak: akkor értették meg, hogy ez tényleg komoly dolog, ha egy ekkora színésznő mondja. Béres Ilonának is köszönhetem, hogy megkaptam a színész 1 besorolásomat és az annak megfelelő szerződésemet. 1998-ban bemutattuk Sütő András Balkáni gerle című darabját, a nagy siker után Ilona írta meg azt az engem dicsérő levelet a romjaiban lévő Színészkamarának, hogy állítsák ki nekem a papírokat. A színház valamennyi nagy művésze aláírta. Ez az én diplomám.