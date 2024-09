Porig égett Sihell Ferryék barátjainak gazdasága – Összefogott a Dallamokon át csapat a megmentésükért

6-7 millió forintos a kár

Ekkor döntöttek úgy a házaspár beleegyezésével, hogy a közösségi oldalt felhasználva először a Dallamokon át csapatának írták meg a történteket, és minden együttérző embert arra kértek, hogy ha csak egy kávé árával is, segítsék a bajba jutott gazdálkodókat. Nem hiába, ugyanis nagy tanúbizonyságra tett szert Sihell Ferry és a Dallamokon át csapata.

Sok kicsit sokra megy, ha összefogunk, győzhetünk.

„A Dallamokon át csapata és előadói így is tettek, ugyanis a felhívásunkra azonnal mindenki megmozdult. Az üzenetben leírtuk azt a számlaszámot is, ahol az utalásokkal tudják Editet és Ervint segíteni. El sem hisszük, hogy milyen óriási eredményt értünk el néhány óra alatt. Sok ismerősünk szintén gyakori vásárlójuk, pontosan tudták, milyen kedves, dolgos házaspárról van szó. Este hívtak sírva bennünket Editék, hogy a 6-7 millió forintos kár egyharmada kevesebb mint egy nap alatt összegyűlt” – mondta Ferry, majd ezt követően nyilvánosan is megosztották a hivatalos Facebook-oldalán, ahol a rajongókhoz fordultak kérésükkel.

Ennek eredményeképp látják az alagút végén a fényt, van remény, már nem kilátástalan a helyzetük.

„El tudják kezdni újraépíteni a gazdaságot. Vannak, akik nem pénzzel, hanem építőanyagokkal segítenek. Persze még idő, hogy minden a régi állapotába kerüljön. De hálával fogadják a további felajánlásokat mindenkitől, hogy visszakaphassák az életüket” – árulta el az énekes.