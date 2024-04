Közelről nézte a pokoli pályaudvartüzet a magyar mulatós sztár – Videó

Sihell Ferry eleinte úgy vélte, nem lehet nagy a baj, hiszen az erkélyéről nézve az első percekben még nem látszott, hogy mekkora pusztítást végez majd a Rákosrendezőn kigyulladt méretes talpfarakás. A felesége és ő fél órával később már tudták, a baj nagyobb, mint első ránézésre tűnt. A népszerű mulatós zenész most a Metropolnak mesélt az átéltekről.

Sihell Ferry közelről nézte a Rákosrendező pályaudvaron tomboló tüzet Fotó: Facebook

„Eleinte nem tűnt nagynak...”

„Mi a sínek másik oldalán lakunk ugyan, de így is jól láttuk, hogy a hatalmas talpfarakás kigyulladt úgy este fél tizenegy felé. Eleinte tényleg nem is tűnt nagynak a tűz, és olvastuk is a ház csoportjában, hogy a tűzoltók már úton vannak.”

Ezért lehúztuk a redőnyöket és lepihentünk, mivel alig pár órával korábban értünk haza egy külföldi útról

– kezdte lapunknak Ferry, aki pár perccel később, arra riadt, hogy hatalmas elánnal, sorra érkeznek a tűzoltók és a rendőrök is. Odakint ekkorra már elszabadult a kénköves pokol.

A pályaudvartűz nagyon közel volt a mulatós sztár otthonához Fotó: Facebook

Sihell Ferryék féltek, hogy a tűz tovább terjedhet

„A tűz nagyon gyorsan terjedt a talpfarakáson, hiszen bevonták őket valamiféle olajos, vízzáró réteggel, hogy ellenálljanak az esőnek.

Ugyanakkor éppen ez az anyag okozta azt a hatalmas, fekete füstöt, amit szerencsénkre nem felénk fújt a szél. Bevallom, ekkor már kicsit féltünk.

„Pánik ugyan nem tört ki, de minden lakó az erkélyeken állt és azt figyeltük, hogy mi történik. Nem tudtuk, hogy kell-e menekülnünk, vagy inkább maradjunk a házban” – fogalmazott a mulatós sztár, aki, miután hajnalig követte a tűzoltók és a hatóságok összevont munkáját, elismerően nyilatkozott.

Pillanatok alatt a helyszínre értek a szakemberek és megkezdték az oltást.

„Hatalmas munkagépeket is hoztak, amivel ledöntötték a lángoló talpfarakást, hogy elolthassák a tűzfészket. A rendőrök vízágyús kocsikkal érkeztek és segítették a tűzoltók munkáját. Hajnal kettőkor még folyt az oltás és reggel hatkor is még a parazsat oltották. Most reggel tíz óra van, de még mindig füst borítja az egész környéket” – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Sihell Ferry.

A zenész videóra vette a pokoli tüzet:

Kedden reggel így nézett ki a pusztító tűz helyszíne: