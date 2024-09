Ma lenne 93 éves Larry Hagman, mindenki Jockey Ewing-ja - Galéria

A világhírű színészt a Dallasban ismerte meg a közönség és azóta is imádja mindenki. Sajnos már 2012 óta már nincs közöttünk, Larry Hagman ma lenne 93 éves és most is érezhető a hiánya. Jockey Ewing karakterével örökre beírta magát a filmtörténelembe, hiszen szinte nincs, aki ne ismerné az olajmágnás fivérek nevét.