Kerekedő pocakkal jelentette be Szarvas Andi, gyermekük lesz

Szarvas Andi, Magyarország 2018-as szépe a nyáron fotón mutatta meg, milyen gyönyörű gyűrűvel jegyezte el a párja. Most újabb szintet lépett a kapcsolatuk, ugyanis érkezik a baba is, ezt Andi az Instagram oldalán jelentette be. A kép alá csak úgy özönlöttek a gratulációk:

Szia TE kincs! TE CSODA! Nincsenek szavak, a világ legszebb dolga ami velünk történik. Elképesztő érzések kavarognak bennünk, annyira boldogok vagyunk!

- írta a szépségkirálynő a fotóhoz.